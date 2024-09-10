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​Победа Руслана Кухарука, новый депутат думы Югры и главы нескольких поселений – итоги единого дня голосования

В Югре подведены итоги единого дня голосования 2024 года

​Победа Руслана Кухарука, новый депутат думы Югры и главы нескольких поселений – итоги единого дня голосования
Фото admhmao.ru

В Ханты-Мансийске подвели итоги единого дня голосования, центральным событием которого стали выборы губернатора Югры. На должность главы региона избран Руслан Кухарук, который получил поддержку 33 из 36 присутствующих депутатов Думы Югры. Срок его полномочий составит пять лет. На пост главы региона также претендовали депутаты Думы Югры – Алексей Савинцев (КРПФ) и Михаил Сердюк (он также является генеральным директором ООО «ЮграНефтеРазведка», «Справедливая Россия»).

После оглашения результатов Руслан Кухарук выразил благодарность за оказанное доверие и подчеркнул значимость командной работы для достижения целей: «Задачи стоят масштабные и серьезные. И выполнить их возможно, только работая в одной команде, работая для людей».

Вторым важным выборным событием стало избрание нового депутата Думы Югры. По одномандатному округу победителем стал кандидат от партии «Единая Россия» Дмитрий Аксенов, набравший 53,44% голосов. В голосовании приняли участие более 15 тысяч избирателей.

«Прошедший единый день голосования был очень спокойный, не было никаких нештатных ситуаций, каких-то инцидентов или провокаций на избирательных участках, все службы отработали в штатном режиме. Все 84 участковых избирательных комиссии подвели итоги голосования», — отметил председатель избирательной комиссии Югры Денис Корнеев.

В результате главами поселений Болчары, Сергино, Коммунистический, Белый Яр, Федоровский и Нижнесортымский были избраны 6 кандидатов от «Единой России», 1 кандидат от КПРФ стал главой поселка Цингалы и 1 кандидат-самовыдвиженец занял пост главы сельского поселения Кедровый.

9 сентября на пресс-конференции в РИЦ «Югра» были озвучены окончательные итоги единого дня голосования в Югре. По данным окружного избиркома, явка на всех муниципальных выборах составила 22,22%, что в абсолютных числах составляет 16 435 избирателей. Для жителей труднодоступных и отдаленных местностей были организованы досрочные выборы.

Уполномоченный по правам человека в Югре Наталья Стребкова отметила: «Члены мониторинговой рабочей группы выезжали на голосование, отметили активность избирателей. Все желающие проголосовать в труднодоступных территориях Сургутского района, Кондинского района, где проходили местные выборы, отметили, что выборы прошли без каких-либо нарушений и права граждан были реализованы».

На пресс-конференции также были озвучены результаты голосования в сельских и городских поселениях. В сельском поселении Болчары Кондинского района явка составила 53,42%. Победителем стал кандидат от «Единой России» Михаил Шишкин, набравший 77,32% голосов. В Сергино Октябрьского района 45,48% избирателей поддержали Сергея Маркова, который также представлял партию «Единая Россия». В Коммунистическом Советского района победила Оксана Карачевцева с результатом 60% голосов.

В городском поселении Белый Яр Сургутского района победителем стал Владимир Мансуров с результатом 60,40% голосов, в Федоровском Сургутского района – Сергей Болотов с 52,28% голосов. В Нижнесортымском главой поселения избран Петр Рымарев, который набрал 72,98% голосов. В сельском поселении Кедровый Ханты-Мансийского района победу одержал самовыдвиженец Рустам Абдурахманов с результатом 65,78%, а в Цингалы — Алексей Козлов от КПРФ, набравший 82,52% голосов.

Дополнительные выборы в думы муниципальных образований также завершились победой кандидатов от «Единой России» в большинстве округов, включая Мегион, Нефтеюганск, Нижневартовск, Покачи, Советский район и Сургутский район.

Представители избирательной комиссии и наблюдатели отметили высокий уровень организации выборов и отсутствие значительных нарушений. На пресс-конференции была дана оценка текущей политической ситуации в регионе и обозначены перспективы дальнейшего развития Югры.

Итоги единого дня голосования в Югре продемонстрировали высокую активность избирателей и доверие к действующим властям. Победа Руслана Кухарука на выборах губернатора и доминирование «Единой России» на муниципальных выборах подтверждают поддержку жителями региона выбранного курса социально-экономического развития.


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Сегодня в 13:12, просмотров: 43, комментариев: 0
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