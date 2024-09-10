В ХМАО увеличили прожиточный минимум на 4% на 2025 год

Власти Югры увеличили прожиточный минимум в регионе на 4% на 2025 год. Такое решение приняли на первом совещании под председательством Руслана Кухарука в роли губернатора, говорится на сайте правительства округа.

Теперь прожиточный минимум на душу населения на 2025 год составит 21 252 рубля; для трудоспособного населения ‒ 23 165 рублей; для пенсионеров ‒ 18 334 рубля; для детей ‒ 21 286 рублей.

«Величина прожиточного минимума предназначена для оценки уровня жизни населения Югры при разработке и реализации региональных социальных программ, оказания необходимой государственной социальной помощи и предоставления мер социальной поддержки малоимущим гражданам, формирования бюджета автономного округа и других, установленных федеральным законодательством целей», ‒ подчеркнул директор департамента труда и занятости населения Югры Роман Белкин.

Напомним, что в 2024 году величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в Югре составляет 20 435 рублей; для трудоспособного населения ‒ 22 274 рубля; для пенсионеров – 17 629 рублей; для детей – 20 467 рублей.