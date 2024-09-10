В Ханты-Мансийске завершилась XXVI Открытая Спартакиада Югры

В Ханты-Мансийске прошло торжественное закрытие XXVI Открытой Спартакиады Югры для людей с инвалидностью. Спартакиада собрала 220 атлетов из различных муниципалитетов Югры, Тобольска и Ямало-Ненецкого автономного округа, которые соревновались в легкой атлетике, плавании, пауэрлифтинге и настольном теннисе.

В церемонии чествования спортсменов приняли участие директор Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского округа Софья Конух и директор Центра адаптивного спорта Югры Наталья Кравченко. В своей речи Наталья Кравченко выразила восхищение достижениями участников: «Закончилась XXVI Спартакиада, которую с уверенностью могу назвать фестивалем героев! Каждый из вас уже доказал, что не бывает ничего невозможного. Главное – работать над собой, постоянно трудиться и никогда не останавливаться на достигнутом. Я горжусь каждым из вас, потому что вы вдохновляете всех нас. Хочу поздравить всех спортсменов с вашими успехами и достижениями, вы большие молодцы! Так держать!»

Церемония продолжилась награждением победителей в общекомандном зачете. Бронзовую награду завоевала команда Ханты-Мансийска, серебряными призерами стала сборная Мегиона. Обладателями диплома и Кубка победителя стали спортсмены Сургутского района. Тренер сборной команды Сургутского района Кристина Михайличенко поделилась своими впечатлениями: «В прошлом году мы заняли четвертое место. В этот раз мы вырвали победу! Ура! Мы сделали это благодаря упорной общекомандной работе. Каждый спортсмен выложился на все сто процентов».

Каждый из участников Спартакиады получил уникальную памятную медаль-трансформер, состоящую из 270 частей. Эти медали станут символом личных достижений атлетов, которые они увезут домой вместе с завоеванными наградами.

Открытая Спартакиада Югры – это крупное спортивное мероприятие для людей с инвалидностью, которое впервые прошло 26 лет назад. В этом году участие приняли спортсмены из двадцати муниципалитетов Югры, а также из Ямало-Ненецкого автономного округа и Тобольска. Главной целью Спартакиады является развитие адаптивных видов спорта в регионе, привлечение людей с ограниченными возможностями здоровья к занятиям в спортивных секциях и их реабилитация через физкультуру и спорт.

Традиционно соревнования выявляют сильнейших в четырех категориях: среди спортсменов с нарушениями слуха, зрения, поражениями опорно-двигательного аппарата, а также среди людей с интеллектуальными нарушениями.

В рамках Спартакиады состоялся и III этап физкультурно-спортивного мероприятия среди участников СВО «Герои нашего времени». Спортсмены соревновались в настольном теннисе, пауэрлифтинге, плавании, волейболе сидя и толкании ядра. Первый этап прошел в марте в Ханты-Мансийске, где ветераны попробовали свои силы в настольном теннисе, пауэрлифтинге, армрестлинге и волейболе сидя. Второй этап состоялся в мае в Сургуте, где все спортсмены-ветераны успешно сдали нормы ГТО. Количество участников на каждом этапе увеличивалось: на первом этапе соревновались 15 ветеранов, на втором – 27 человек, а в ходе третьего этапа участвовало уже 37 участников.

С 3 по 5 сентября в рамках Спартакиады прошла подготовка волонтеров в сфере адаптивного спорта. Молодые люди получили уникальную возможность обучиться на лекциях и тренингах по этикету и правилам оказания ситуационной помощи людям с инвалидностью, а также принять участие в мастер-классе по русскому жестовому языку и инклюзивных играх.

Главные цели программы подготовки добровольцев включают обучение волонтеров использованию эффективных технологий, форм и методов взаимодействия с людьми с ограниченными возможностями здоровья, развитие практических навыков работы с такими людьми во время проведения спортивных мероприятий и иных социально значимых событий, вовлечение подростков и молодежи в социальную практику и содействие формированию активной жизненной позиции. Мероприятия по подготовке волонтеров в сфере адаптивного спорта проводятся ежегодно с 2016 года. За это время обучение прошли 587 человек, включая руководителей добровольческих объединений.