Жительнице Нягани доставили суши с тараканом внутри

Жительнице Нягани привезли заказ с тараканом из заведения «Мир суши». До этого момента она регулярно заказывала там еду и подобных случаев не возникало. Недовольная покупательница поделилась своей историей в группе во «ВКонтакте» «Нягань [ТН]».

«Открыли вчера коробочку с роллами и прямо оттуда выбежал очень жирный и бодрый таракан. И побежал по столу, надо было видеть наши лица. Вспомнились все те роллы, что мы съели», – сообщает югорчанка.

По словам женщины, «Мир суши» отказался брать на себя ответственность и посоветовал решать проблему через «Яндекс. Доставку». Однако югорчанка решила рассказать о случившемся в соцсетях, чтобы предостеречь других.

«Тараканы являются переносчиками дизентерии, гастроэнтерита, ряда урогенитальных инфекций, сальмонеллеза, менингита, пневмонии и др. Также они служат переносчиками яиц опасных гельминтов: аскарид, остриц, власоглава, лентецов и цисты дизентерийных амеб», – добавила она, отмечая серьезность ситуации.

Комментаторы поддержали женщину и посоветовали ей обратиться в Роспотребнадзор, добавив, что это не первый подобный случай в этом заведении.