В ХМАО ухудшилась ситуация на рынке труда

ХМАО оказался на 14 месте в рейтинге регионов по рынку труда. Причем регион набрал чуть меньше баллов, чем в прошлом году — 77,58 вместо 78,07. Самыми успешными регионами по рынку труда стали Москва, Санкт-Петербург и Московская область, набрав более 90 баллов, сообщают «РИА Новости».

«Такие показатели говорят о высоком уровне социально-экономического развития, хороших зарплатах и низкой безработице. В целом по стране ситуация на рынке труда улучшилась в 83 регионах», — говорится в исследовании.

Ранее в выпуске «О чем говорят» журналисты Дмитрий Щеглов и Тарас Самборский задались вопросом, где будут работать новые 170 тысяч горожан, которые предусмотрены генпланом Сургута.