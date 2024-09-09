Глава ХМАО Руслан Кухарук наделил полномочиями сенатора РФ Наталью Комарову

Экс-глава Югры Наталья Комарова представит округ в Совете Федерации. Соответствующее постановление подписал нынешний губернатор региона Руслан Кухарук.

«В первый день моей работы в Югре обозначил, что буду просить вас как человека с колоссальным опытом работы в регионе, который с большой любовью относится к югорской земле и жителям округа, представлять Югру в Совете Федерации. Сегодня вновь озвучиваю вам свое предложение», – заявил глава.

Наталья Комарова поблагодарила губернатора Югры за доверие представлять регион в Совете Федерации.

«На данный момент – это наиболее правильное решение, чтобы оставаться с югорчанами. Продолжая работу вместе, рассчитываю на то, что мои предложения будут учтены при реализации в регионе проектов, направленных на повышение качества жизни югорчан», – подчеркнула Комарова.

«Рад, что работу в команде во благо жителей Югры мы продолжим уже в рамках вашего нового статуса сенатора Совета Федерации от Югры», – резюмировал новый глава региона.

Ранее Руслан Кухарук официально вступил в должность губернатора Югры.