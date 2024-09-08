Руслан Кухарук обозначил план действий на посту губернатора Югры

Новый губернатор Югры Руслан Кухарук официально вступил в должность. В программной речи он заявил, что планирует повысить качество жизни в округе и решать проблемы, которые волнуют югорчан. Среди них: переселение из аварийного жилья, создание комфортной городской среды и развитие социальной инфраструктуры.

«Сегодня в своем программном выступлении на Думе обозначил первоочередные вопросы, поставленные жителями, – это: переселение из аварийного жилья, создание объектов комфортной городской среды, повышение транспортной доступности в муниципалитетах, модернизация коммунальной инфраструктуры, адресная и системная поддержка различных категорий граждан, участников СВО и их семей, жителей подшефного города Макеевки Донецкой Народной Республики и развитие социальной инфраструктуры», – написал губернатор.

По словам Руслана Кухарука, перед ним стоят масштабные и серьезные задачи. Но он уверен, что решение этих вопросов продвинет Югру далеко вперед. Своей главной задачей он обозначил повышение качества жизни югорчан.