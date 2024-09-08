Депутаты Думы Югры избрали нового губернатора

Сегодня, 8 сентября, в окружной Думе выбрали губернатора Югры – им стал Руслан Кухарук. Его избрали сроком на пять лет.

«Задачи стоят масштабные и серьезные. И выполнить их возможно, только работая в одной команде, работая для людей», – заявил Кухарук.

Напомним, кандидатами на пост главы региона являлись депутат Думы ХМАО Алексей Савинцев и генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «ЮграНефтеРазведка», депутат Думы Михаил Сердюк.

Руслана Кухарука поддержали 33 депутата из 36 присутствующих. Новый губернатор Югры поблагодарил всех за выбор и доверие.