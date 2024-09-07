В чем важность открытия Нижневартовской ОКБ для югорчан

5 сентября в формате видеоконференции состоялось открытие Нижневартовской окружной клинической больницы, на возведение которой ушло более десяти лет. В мероприятии приняли участие заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова и министр здравоохранения России Михаил Мурашко. О первых днях работы новой больницы рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Руслан Кухарук.

Значение для региона

Заместитель Председателя Правительства России Татьяна Голикова выразила благодарность властям Югры за успешное завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию: «Невероятно большой, красивый и высокотехнологичный объект. Спасибо вам большое, что вы предприняли меры к его вводу в эксплуатацию – это очень важно». По ее словам, открытие таких учреждений способствует повышению доступности качественной медицинской помощи в регионах.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил, что новый медицинский комплекс в Нижневартовске станет ключевым объектом здравоохранения не только для Югры, но и для соседних регионов: «Больница, которую мы сегодня открываем в Ханты-Мансийском автономном округе, – это колоссальный, мощный объект здравоохранения, оснащенный самым современным высокотехнологичным и качественным оборудованием. Хочу отметить, что больница обслуживает не только жителей региона, но и близлежащий регион – Томскую область».

Ход строительства и запуск больницы

Врио губернатора Югры Руслан Кухарук подчеркнул, что завершение строительства больницы шло поэтапно. «Нижневартовская окружная клиническая больница, действительно, долгожданный объект. Учреждение вводилось в эксплуатацию поэтапно. В пандемию здесь был развернут ковидный госпиталь. Еще четыре отделения начали работу в 2022 и 2023 годах», – рассказал он.

Вопрос завершения строительства был взят под особый контроль, и в июне Руслан Кухарук провел выездное совещание на объекте с участием врачей, строителей и представителей Общероссийского народного фронта. «Разработали конкретный план действий по скорейшему завершению работ и вводу учреждения в эксплуатацию. План выполнен – первого экстренного пациента по скорой помощи больница приняла 3 сентября. Сейчас здесь проходят лечение более 370 пациентов, уже проведено 54 операции», – добавил он.

Сентябрь 2024 года стал значимым этапом в истории больницы. К этому времени началась работа 9 отделений, включая операционный блок для плановой и экстренной медицинской помощи, отделение анестезиологии-реанимации, хирургическое, урологическое, офтальмологическое, гинекологическое отделения, клинико-диагностическая лаборатория и отделение функциональной и ультразвуковой диагностики.

Переезд еще 14 отделений будет осуществлен поэтапно до 1 октября 2024 года. Планируется открытие новых отделений: челюстно-лицевой хирургии, сосудистой хирургии, гематологического, нефрологического отделений и отделения гемодиализа. Общий коечный фонд больницы составит 1100 мест.

Передовая медицинская «начинка»

Новая больница в Нижневартовске представляет собой современный комплекс общей площадью 107 200 кв.м. Она оснащена новейшим оборудованием, которое позволяет оказывать широкий спектр медицинских услуг высокого уровня. В учреждении установлены три компьютерных томографа, два магнитно-резонансных томографа, два ангиографа, 12 диализных аппаратов, 24 операционных зала и 70 аппаратов искусственной вентиляции легких. Как подчеркнул Руслан Кухарук, «наличие современного медицинского оборудования позволяет внедрять и широко применять передовые технологии спасения жизни и лечения сложных заболеваний».

По состоянию на 4 сентября 2024 года в больнице проходят лечение 821 пациент, из них на новых площадях – 358 человек. С 3 сентября на новых площадях госпитализированы 90 пациентов. В новых операционных уже выполнено 29 оперативных вмешательств, из них экстренных – 8, плановых – 21. Также больница предоставит высокотехнологичную медицинскую помощь не только жителям Югры, но и северной части Томской области, включая Стрежевой и Александровский район – более 45 тысяч человек.

С открытием нового объекта штатная численность сотрудников увеличится с 2100 до 2500 человек. В больнице работают 279 врачей и 750 медицинских сестер. Первый опыт работы на новом месте оказался положительным. Один из первых пациентов, Андрей Лихачев, отметил: «Жители города и округа долго ждали новую больницу. Здесь очень комфортные условия как для врачей, так и для пациентов. Если сравнивать с теми корпусами, где я проходил лечение раньше, то здесь намного лучше».

Перспективы и важность для региона

Директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский подчеркнул стратегическое значение новой больницы: «С запада на восток Югра протянулась на 1400 км, занимая территорию, равную 12 Московским областям. Для жителей центральной зоны округа специализированная помощь сегодня сконцентрирована в Сургуте, для тех, кто живет на западе ХМАО-Югры, такие центры расположены в Ханты-Мансийске. А вот новая 1100-коечная больница в Нижневартовске создаст самые современные возможности высокотехнологичной помощи для жителей городов и поселков восточной части округа. Поздравляю всех коллег из Нижневартовской окружной клинической больницы! Желаю скорейшего освоения новых технологий лечения, новых диагностических исследований! И, конечно, историй спасения пациентов – все в Ваших руках! Только вперед!»