Сбер поддержал проведение полумарафона в Когалыме

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Сбербанк в Югре поддержит проведение полумарафона в городе Когалым. Второй год подряд Югорское отделение Сбера станет партнером крупнейших беговых соревнований в Западной Сибири. 8 сентября на площадке проведения Когалымского полумарафона для участников и гостей спортивного праздника будут работать интерактивные зоны от Сбера. В стартовом городке каждый сможет сделать моментальные фото на память, а также записать ролик с помощью «Видеоселфи 360». Интерактивная зона «Видеоселфи 360» позволяет создавать видеоролик с облетом камеры на 360 градусов, а также получить видео с эффектами замедления, музыкой и разместить видео в социальных сетях.

Виталий Дорошенко, управляющий Югорским отделением Сбербанка:

«Второй год когалымчан и гостей города ждет большой спортивный праздник. Мы рады, что Сбер принимает участие в организации Международного Когалымского полумарафона, для нас, как для организаторов благотворительного забега «Зеленый марафон» в Югре – это возможность поддерживать и развивать интерес к беговому спорту».

Организаторами Международного Когалымского полумарафона выступают ПАО ЛУКОЙЛ и администрация муниципалитета. В этом году легкоатлетическим соревнованиям присвоен статус Международных, дистанции объединят атлетов из Югры, регионов России и десяти стран мира. Впервые в рамках полумарафона пройдет Чемпионат России по бегу по шоссе на 15 км.

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