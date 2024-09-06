В Югре прошел семинар-совещание «Программа долгосрочных сбережений»

В Ханты-Мансийске завершился семинар-совещание, посвященный программе долгосрочных сбережений. Мероприятие было организовано департаментом экономического развития и правительством Югры. На нем выступили эксперты из Министерства финансов России и Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ), которые представили новый сберегательный продукт, призванный помочь гражданам в сохранении и увеличении финансовых средств.

Программа долгосрочных сбережений была запущена с 1 января 2024 года по поручению президента Владимира Путина. Основная цель программы — создание финансовой подушки безопасности для граждан России, а также привлечение дополнительных инвестиций в экономику страны. На сегодняшний день более 1,1 миллиона человек уже вступили в программу, а общий объем собранных средств составляет 55 миллиардов рублей. Ханты-Мансийский автономный округ занимает шестое место среди регионов России по объему вложений в программу.

Особенности программы и механизмы софинансирования

Как пояснила начальник отдела регулирования негосударственных пенсионных фондов департамента финансовой политики Минфина России Наталия Каменская, программа предлагает гибкие условия для участников с различными уровнями дохода. Например, для граждан с доходом до 80 тысяч рублей в месяц государство предлагает софинансирование 1:1. Это означает, что за каждый внесенный участником 3 тысячи рублей государство добавляет еще столько же. Для граждан с доходом от 80 до 150 тысяч рублей софинансирование составит 1:2, а для граждан с доходом выше 150 тысяч рублей — 1:4.

Также была отмечена возможность перевода пенсионных накоплений в долгосрочные сбережения. Это позволяет управлять средствами более гибко, с возможностью получения дополнительного дохода. Наталия Каменская добавила, что программа предусматривает гибкие условия использования сбережений, включая возможность наследования и более короткий срок использования.

Преимущества программы для различных категорий граждан

Программа долгосрочных сбережений предоставляет уникальные возможности для всех категорий граждан, включая студентов и пенсионеров. Алексей Денисов, вице-президент НАПФ, отметил, что минимальная сумма взносов составляет всего 2000 рублей в год. «Делая небольшие, но регулярные отчисления, человек приобретет полезную привычку — учиться откладывать деньги и заботиться о своем будущем. За 15 лет на счету участника программы может накопиться приличная сумма, которая станет подушкой безопасности, залогом спокойствия и финансовой устойчивости», — подчеркнул он.

Программа также предоставляет ряд финансовых и налоговых стимулов, а также возможность участия работодателей в формировании сбережений работников. Это позволяет сделать социальный пакет для сотрудников более привлекательным и обеспечить их материальное благополучие в будущем. Операторами программы являются негосударственные пенсионные фонды, которые обеспечивают сохранность и доходность сбережений и осуществляют выплаты.

Задачи программы и развитие финансовой грамотности

Одной из ключевых задач программы является повышение финансовой грамотности населения России. Для этого была разработана информационная кампания, специалисты Минфина уже посетили более 15 городов с представлением программы. На семинаре в Ханты-Мансийске участники узнали о возможностях создания финансовой подушки безопасности и долгосрочного финансового планирования.

Программа долгосрочных сбережений направлена на создание дополнительного дохода для граждан в будущем и поддержание финансовой стабильности на случай наступления особых жизненных ситуаций. Участие в программе дает возможность даже при небольших доходах откладывать деньги и получать государственное софинансирование, что делает её доступной для всех.

Внедрение программы поддерживается Министерством финансов Российской Федерации, Банком России и НАПФ. К 15 августа было заключено более 1 миллиона договоров, а на 1 августа услуги по программе предоставляли 28 негосударственных пенсионных фондов.