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​Нижневартовская окружная клиническая больница полноценно работает. Там уже прошли десятки операций

В Нижневартовске начала работу новая окружная клиническая больница

​Нижневартовская окружная клиническая больница полноценно работает. Там уже прошли десятки операций
Фото admhmao.ru

В Нижневартовске начала прием пациентов новая окружная клиническая больница, строительство которой растянулось более чем на десятилетие. За первые дни работы в больнице уже проведено 54 операции, на лечении находятся более 370 человек. Открытие медицинского учреждения состоялось в режиме видео-конференцсвязи с участием заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой и министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко. На мероприятии Югру представляли временно исполняющий обязанности губернатора Руслан Кухарук и главный врач больницы Алексей Сатинов.

Заместитель Председателя Правительства России Татьяна Голикова отметила значимость открытия новой больницы: «Невероятно большой, красивый и высокотехнологичный объект. Спасибо вам большое, что вы предприняли меры к его вводу в эксплуатацию - это очень важно».

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко также подчеркнул значение больницы для региона: «Это колоссальный, мощный объект здравоохранения, оснащенный самым современным высокотехнологичным и качественным оборудованием. Больница обслуживает не только жителей региона, но и близлежащий регион – Томскую область».

Нижневартовская окружная клиническая больница занимает площадь в 110 тысяч квадратных метров и включает шесть корпусов. Учреждение будет ежегодно принимать до 35 тысяч пациентов, предоставляя высокотехнологичную медицинскую помощь на оборудовании мирового уровня. В больнице запланировано проведение более 15 тысяч операций ежегодно, из которых 2 тысячи будут высокотехнологичными.

В рамках поэтапного ввода объекта в эксплуатацию первые корпуса больницы – инфекционный, реабилитационный и терапевтический – были открыты в период с 2020 по 2022 годы, а хирургические отделения начали работу в июле 2024 года. В больнице функционирует современная клинико-диагностическая лаборатория и водолечебница. Медицинское оборудование включает три современных томографа, два магнитно-резонансных томографа, ангиографы, диализные аппараты, операционные и аппараты ИВЛ.

Все корпуса больницы введены в эксплуатацию и начали принимать пациентов с 3 сентября, обеспечивая медицинскую помощь жителям восточной части округа, включая Нижневартовск, Лангепас, Мегион, Покачи и Излучинск. Также на лечение в Югру будут приезжать жители Стрежевого Томской области в рамках сотрудничества между правительствами Югры и Томской области.

«Ввод нового объекта позволяет закрыть потребность по оказанию медицинской помощи во всей восточной части автономного округа. Около 500 тысяч жителей могут воспользоваться помощью в Нижневартовской окружной клинической больнице. Важнейшее направление, которому мы уделяем внимание в развитии системы здравоохранения в Югре – создание условий по оказанию качественной и доступной медицинской помощи жителям», – отметил врио губернатора Руслан Кухарук.


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Сегодня в 12:19, просмотров: 85, комментариев: 0
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