16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  89,7044   EUR  99,1927  

Новости

Больше новостей
Вам интересно, что происходит с Дуровым?
Комментировать
0
Дуров виноват?

Да 12.2%

Немного 9.2%

Нет 47.3%

Не знаю 31.3%

Всего голосов: 131

Комментировать
0
Больше опросов

​Блогер из ХМАО примет участие в шоу «Звезды в джунглях» на ТНТ

Девушка из Нефтеюганска поучаствует в реалити-шоу на телеканале ТНТ

​Блогер из ХМАО примет участие в шоу «Звезды в джунглях» на ТНТ
Фото: Пресс-служба телеканала ТНТ

Известный блогер Евгения Кривцова из Нефтеюганска примет участие в новом реалити-шоу «Звезды в джунглях» на канале ТНТ. Девушка поборется с другими участниками за приз в пару десятков миллионов рублей, сообщает пресс-служба телеканала.

«Ты всегда герой, когда стоишь на берегу и смотришь, как спасаются с тонущего корабля. Смотря шоу по ТВ, зритель думает, что это все просто. Так думала и я. Но, оказавшись лицом к лицу со своим страхом, задаешь себе единственный вопрос: «Зачем я в это все вписалась?» Самым непростым для меня оказался уход других участников. Невероятно, но, за короткий срок жизни вместе чужие люди тебя становятся очень близкими и родными. И уход каждого был для меня тяжелой потерей. Проект оставил самые крутые впечатления! Мне не хотелось, чтобы это заканчивалось! Мы, взрослые, оказались в самом настоящем лагере с невероятно красивым видом на Карибское море, джунгли и закаты. В компании классных, разносторонних и очень интересных ребят мы выживали, добывали еду и сражались за место под солнцем! Если бы меня сегодня спросили, готова ли я еще раз слетать на месяц, я бы не раздумывая сказала: «Да!», – рассказала о своих впечатлениях Евгения Кривцова.

Ранее стало известно, что участниками шоу «Звезды в джунглях» также станут блогер Лерчек, певец Натан, актриса дубляжа Дарья Блохина, телеведущая Дана Борисова и ведущая Алёна Блин.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 10:51, просмотров: 93, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#348 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1725589062"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1726167561"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=97dplh6jW9mL/6OkdLoubfggmoSgVyE3qEfo0+/bJ96S0YcBCWMAA6R2g8x03CtoCmjQyOyywtetqGDdrJCpXapHhA4K0ojKLFqPEAUfu77QFXwovum+8MDEfs8ZyKos"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=97dplh6jW9mL/6OkdLoubfggmoSgVyE3qEfo0+/bJ96S0YcBCWMAA6R2g8x03CtoCmjQyOyywtetqGDdrJCpXapHhA4K0ojKLFqPEAUfu77QFXwovum+8MDEfs8ZyKos"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "148"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "61"
      ["name"]=>
      string(43) "Альфа конфа практика (C1)"
      ["link"]=>
      string(22) "https://alfa.me/gJfk1e"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "d977d53e8b7f4d0e1a973f7719c64dd6.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjctAyMc"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(61) "АО "Альфа- Банк" ИНН7728168971 erid:2SDnjctAyMc"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-09-06 07:17:42"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-09-12 23:59:21"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "148"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#331 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#333 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#313 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#333 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#343 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#333 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#333 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#348 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1725589062"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1726167561"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=97dplh6jW9mL/6OkdLoubfggmoSgVyE3qEfo0+/bJ96S0YcBCWMAA6R2g8x03CtoCmjQyOyywtetqGDdrJCpXapHhA4K0ojKLFqPEAUfu77QFXwovum+8MDEfs8ZyKos"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=97dplh6jW9mL/6OkdLoubfggmoSgVyE3qEfo0+/bJ96S0YcBCWMAA6R2g8x03CtoCmjQyOyywtetqGDdrJCpXapHhA4K0ojKLFqPEAUfu77QFXwovum+8MDEfs8ZyKos"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "148"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "61"
      ["name"]=>
      string(43) "Альфа конфа практика (C1)"
      ["link"]=>
      string(22) "https://alfa.me/gJfk1e"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "d977d53e8b7f4d0e1a973f7719c64dd6.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjctAyMc"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(61) "АО "Альфа- Банк" ИНН7728168971 erid:2SDnjctAyMc"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-09-06 07:17:42"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-09-12 23:59:21"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "148"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#331 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#333 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#313 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#333 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#343 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#333 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#333 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#348 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1725589062"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1726167561"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=97dplh6jW9mL/6OkdLoubfggmoSgVyE3qEfo0+/bJ96S0YcBCWMAA6R2g8x03CtoCmjQyOyywtetqGDdrJCpXapHhA4K0ojKLFqPEAUfu77QFXwovum+8MDEfs8ZyKos"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=97dplh6jW9mL/6OkdLoubfggmoSgVyE3qEfo0+/bJ96S0YcBCWMAA6R2g8x03CtoCmjQyOyywtetqGDdrJCpXapHhA4K0ojKLFqPEAUfu77QFXwovum+8MDEfs8ZyKos"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "148"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "61"
      ["name"]=>
      string(43) "Альфа конфа практика (C1)"
      ["link"]=>
      string(22) "https://alfa.me/gJfk1e"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "d977d53e8b7f4d0e1a973f7719c64dd6.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjctAyMc"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(61) "АО "Альфа- Банк" ИНН7728168971 erid:2SDnjctAyMc"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-09-06 07:17:42"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-09-12 23:59:21"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "148"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#331 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#333 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#313 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#333 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#343 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#333 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#333 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
АО "Альфа- Банк" ИНН7728168971 erid:2SDnjctAyMc реклама на siapress.ru
АО "Альфа- Банк" ИНН7728168971 erid:2SDnjctAyMc реклама на siapress.ru 
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В Сургуте стартовал отопительный сезон 623
  2. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 7-8 сентября? // АФИША 612
  3. ​Стали известны причины пожара в главном корпусе СурГУ 569
  4. ​Вокзал на двоих 524
  5. В России работодатели будут следить, чтобы каждый сотрудник рожал в год по ребенку 516
  6. ​«СПОПАТ» забирает под обслуживание маршрут «ЗапСибАвто» 504
  7. В Сургуте отремонтируют «фиолетовый» мост в парке «За Саймой» 472
  8. ​Стратегия развития Сургута − 2050 сменила направление? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 465
  9. Дамир Мухаметьянов: «В брачном договоре нельзя установить запрет на измены и маты» 413
  10. ​Тюменцы проверили свое здоровье в инфопарке на Дне здравоохранения региона 398
  1. «Верни стену», «Мой подзащитный — многодетный отец», опасения за директора Toyota — подборка интернет-шуток об аресте Павле Дурова 2177
  2. ​ДУМАть и решать. Думе Сургута — 30! // Александр Сальников ONLINE 1549
  3. ​Руслан Кухарук и Максим Слепов поздравили сотрудников «Сургутнефтегаз» и «Газпром трансгаз Сургут» 1473
  4. ​ДУМАть и решать. Думе Сургута — 30! // Евгений Дьячков ONLINE 1418
  5. Что происходит с замедлением YouTube в России // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1302
  6. Роскомнадзор: YouTube в России останется медленным 1268
  7. ​Югорчан призывают делиться своими мыслями о том, как улучшить туристическую привлекательность региона 1223
  8. Алексей Гулякин: «Я остаюсь в Сургуте, чтобы вернуть людям деньги» 1184
  9. ​Свой родной аэропорт 1184
  10. ​Лихач протаранил несколько машин на улице Крылова в Сургуте 1088
  1. ​В Москве мужчина выбросил из окна жену и маленького ребенка 17780
  2. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 10-11 августа? // АФИША 5934
  3. ​Ореховый Спас: история, традиции и обычаи праздника // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 5563
  4. ​Провайдеры: «Заголовки о том, что с нами массово разрывают контракты из-за замедления YouTube, слишком громкие» 4533
  5. ​Чай с привкусом пестицидов: у крупнейших производителей обнаружили нарушения в продукции 3818
  6. ​Яблочный спас: история, традиции и обычаи праздника // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3755
  7. ​В Сургутском кардиоцентре десятки пациентов получили пищевое отравление. Их жизням ничего не угрожает 3423
  8. ​Церковь и архитектура 3414
  9. ​Штрафуйте 3077
  10. ​В Сургуте открылся третий филиал диагностического центра LABROOM 2742

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика