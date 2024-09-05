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​В Нягани началась вакцинация детей против гриппа

В поликлинику Нягани поступило более 5 000 доз вакцины против гриппа

​В Нягани началась вакцинация детей против гриппа
Фото: Депздрав Югры

В Няганскую городскую детскую поликлинику поступило 5 320 доз вакцины против гриппа «Ультрикс квадри». Врачи начнут прививать детей как на базе учреждения, так и в медицинских кабинетах школ и детских садов, сообщает Депздрав Югры.

«Ежегодная вакцинация от гриппа позволяет снизить риск заболевания гриппом и облегчает само течение болезни, если ребенок все-таки заболеет. Вакцина от гриппа особо важна и нужна детям, страдающим бронхолегочными заболеваниями, сахарным диабетом и болезнями почек», – указали в сообщении.

Напомним, что иммунизация против гриппа включена в Национальный календарь прививок с 2006 года и приводится у детей бесплатно. Всего до конца 2024 года от гриппа должны быть привиты более 11 000 детей.


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Сегодня в 16:08, просмотров: 104, комментариев: 0
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