Школьница из Югры спасла тонущего в море ребенка

Девятилетняя воспитанница отделения плавания Центра Югорского спорта Маша Гончарова вернулась со своей семьей из отпуска в Феодосии. Ее отдых на море запомнился не только солнечными днями, но и героическим поступком – девочка спасла жизнь четырехлетнему ребенку, сообщает UGRA-NEWS.

В один из дней, отдыхая на пляже, Маша услышала крик. Пока взрослые в растерянности не знали, как поступить, подросток быстро среагировал: она добежала до кромки воды, прыгнула в море и спасла маленькую девочку.

«Я занималась своими делами, когда услышала этот крик. Посмотрела – в воде девочку почти не было видно, только немножко голова. И никого рядом. Я побежала, поднырнула под нее, подняла на руки и вытащила. Ни о чем не думала в эту минуту, и страха никакого не было», – поделилась воспоминаниями юная спасительница.

Тренер Маши, Дмитрий Князев, отметил, что девочка начала заниматься плаванием в раннем возрасте и сразу показала выдающиеся способности. «Она большая молодец, мы обязательно добьемся хороших результатов. Я был очень удивлен – ведь не каждый взрослый сможет так поступить. Желаю Маше успехов, и чтобы искорка в ее глазах не погасла. Она большая умничка», – рассказал тренер.

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