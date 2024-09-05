В Югре проходит конкурс детско-юношеского технического творчества

Технопарк высоких технологий Югры проводит 12-й сезон окружного конкурса детско-юношеского технического творчества «Молодой изобретатель Югры». В этом году юным участникам предложено два конкурсных направления.

Первое направление «Инновационный проект» разбито на три возрастные категории (младшие, средние и старшие школьники), в каждой из которых будут определены победители и призеры. Введение возрастных категорий — одно из принципиальных отличий конкурса 2024 года, от конкурсов предыдущих лет, когда в четырех номинациях участвовали школьники всех допустимых конкурсов возрастов (от 9 до 18 лет).

Второе направление «Индустриальный трек» предполагает решение заданий, которые подготовили партнеры конкурса — АУ «Научно-аналитический центр рационального недропользования им. В.И. Шпильмана», «Школа 21» Сургут и Югорский НИИ Информационных технологий. В этом году на выбор участникам предложено для проработки 6 проблемных кейсов, — все они исключительно практической направленности. Посмотреть и выбрать здания можно на странице конкурса на сайте Технопарка Югры. В «Индустриальном треке» всего одна возрастная категория: здесь смогут участвовать школьники в возрасте от 14 до 18 лет.

По аналогии с предыдущими годами конкурс начнется в муниципальных образованиях и завершится 15 ноября большим финальным турниром в Ханты-Мансийске.

До 1 октября продлится заявочная кампания, в рамках которой муниципальные кураторы соберут и проверят поступившие конкурсные материалы на предмет формального соответствия требованиям конкурса. Все прошедшие первичную экспертизу материалы участников конкурса будут переданы в Технопарк Югры, на площадке которого экспертное жюри проведет отборочный этап. По наибольшему количеству баллов будут определены 30 проектов в номинации «Инновационный проект» и 5 проектов в номинации «Индустриальный трек». Авторы этих проектов станут финалистами и примут участие в очной защите своих разработок 15 ноября в Ханты-Мансийске.

Отметим, что в этом году в состав конкурсных материалов войдут также эссе, видеовизитка и презентация проекта. Детальную информацию об участии в конкурсе «Молодой изобретатель Югры» 2024 можно получить в Положении о конкурсе и на сайте Технопарка Югры.