16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  88,9288   EUR  98,0725  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​В Югре усиливается работа по адаптации «трудных подростков» к жизни в обществе

В Югре ведется работа по социальному сопровождению неблагополучных семей

​В Югре усиливается работа по адаптации «трудных подростков» к жизни в обществе
Фото pixabay.com

Работа с несовершеннолетними, стоящими на учете органов опеки и правопорядка, стала темой рабочей встречи временно исполняющего обязанности губернатора Югры Руслана Кухарука с руководителем Федерального центра развития программ социализации подростков Валерием Майоровым.

В Югре активно ведется системная работа по профилактике детской безнадзорности, снижению уровня подростковой преступности и числа преступлений в отношении несовершеннолетних. Среди мер, направленных на эти цели, – социальное сопровождение семей, работа мобильной службы «Экстренная детская помощь», служба экстренной психологической помощи с единым «Детским телефоном доверия», а также использование технологии медиации. Благодаря таким мерам уровень подростковой и детской преступности в регионе за последние пять лет снизился более чем вдвое.

«У Югры есть опыт взаимодействия не только с государственными и муниципальными структурами, институтом уполномоченного по правам ребенка, но и с некоммерческими организациями, которые активно участвуют в этой деятельности, помогают нам в настройке системы, позволяющей работать на опережение, предупреждение и раннее выявление ребят из семей, находящихся на особом контроле. Те подходы, которые применяются на территории Югры, могут быть полезными и для других субъектов Российской Федерации. Мы открыты к сотрудничеству», – подчеркнул Руслан Кухарук.

В регионе также ведется реестр молодежных центров, включающий 393 организации, оказывающие услуги и реализующие мероприятия, направленные на улучшение социально-экономического положения и развитие молодежи, молодых семей и общественных объединений. Эти центры действуют в сферах культуры, дополнительного образования, физической культуры и спорта, а также предпринимательской деятельности.

Осуществляется комплексный подход к организации временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, который проводится в сотрудничестве с работодателями, комиссиями по делам несовершеннолетних и органами местного самоуправления. Югра также стала первым регионом, утвердившим стандарт ответственного трудоустройства несовершеннолетних, который устанавливает правила использования труда подростков и нормы трудового законодательства.

«С начала нашей работы Югра всегда была на передовой. Все векторы, которые мы сегодня предлагаем, уже реализуются у вас в регионе. Югра стала первой, кто разработал стандарт по трудоустройству подростков на уровне региона. Сегодня за вами подтягиваются другие субъекты Российской Федерации», – отметил Валерий Майоров.

По итогам встречи стороны подписали соглашение между правительством Югры и ФГБУ «Центр защиты прав и интересов детей». В рамках сотрудничества планируется создать и развивать инновационную систему сопровождения подростков, поддерживать работу подростковых центров, тиражировать лучшие практики и формировать профессиональное сообщество специалистов по подростковой тематике.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 12:10, просмотров: 48, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Что происходит с замедлением YouTube в России // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 971
  2. ​Мечты 603
  3. ​В Югре выберут губернатора, депутата окружной думы, а также глав нескольких поселений 574
  4. ​Ну хоть так? 550
  5. ​Чудотворная Казанская икона Божией Матери прибудет в Сургут 459
  6. ​Возможно, в правительстве Югры станет на три-четыре штатных единицы замгубернатора меньше 447
  7. В ХМАО предпринимателя ждет суд за травму ребенка в батутном центре 445
  8. В Нижневартовске не покормили школьников 445
  9. Не перепутайте: Tele2 запустил ребрендинг и стал T2 445
  10. ​В Тюменской области ведут работу передвижные медицинские комплексы 443
  1. ​Так ли страшны видеоигры? 2231
  2. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 31 августа ‒ 1 сентября? // АФИША 2064
  3. «Верни стену», «Мой подзащитный — многодетный отец», опасения за директора Toyota — подборка интернет-шуток об аресте Павле Дурова 1689
  4. ​ДУМАть и решать. Думе Сургута — 30! // Александр Сальников ONLINE 1470
  5. ​Руслан Кухарук и Максим Слепов поздравили сотрудников «Сургутнефтегаз» и «Газпром трансгаз Сургут» 1384
  6. ​ДУМАть и решать. Думе Сургута — 30! // Евгений Дьячков ONLINE 1354
  7. ​«Нынешнее положение автомобилистов построено на ущемлении остальных участников движения. Это нужно исправлять» 1284
  8. Роскомнадзор: YouTube в России останется медленным 1209
  9. ​Рейтинг управляющих компаний Сургута: кто в топе? 1170
  10. ​Свой родной аэропорт 1127
  1. ​В Москве мужчина выбросил из окна жену и маленького ребенка 17670
  2. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 10-11 августа? // АФИША 5842
  3. ​Ореховый Спас: история, традиции и обычаи праздника // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 5493
  4. ​Провайдеры: «Заголовки о том, что с нами массово разрывают контракты из-за замедления YouTube, слишком громкие» 4467
  5. ​Чай с привкусом пестицидов: у крупнейших производителей обнаружили нарушения в продукции 3757
  6. ​Яблочный спас: история, традиции и обычаи праздника // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3687
  7. ​Церковь и архитектура 3356
  8. ​В Сургутском кардиоцентре десятки пациентов получили пищевое отравление. Их жизням ничего не угрожает 3337
  9. ​Штрафуйте 3015
  10. ​В Сургуте открылся третий филиал диагностического центра LABROOM 2670

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика