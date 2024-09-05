В Югре ведется работа по социальному сопровождению неблагополучных семей

Работа с несовершеннолетними, стоящими на учете органов опеки и правопорядка, стала темой рабочей встречи временно исполняющего обязанности губернатора Югры Руслана Кухарука с руководителем Федерального центра развития программ социализации подростков Валерием Майоровым.

В Югре активно ведется системная работа по профилактике детской безнадзорности, снижению уровня подростковой преступности и числа преступлений в отношении несовершеннолетних. Среди мер, направленных на эти цели, – социальное сопровождение семей, работа мобильной службы «Экстренная детская помощь», служба экстренной психологической помощи с единым «Детским телефоном доверия», а также использование технологии медиации. Благодаря таким мерам уровень подростковой и детской преступности в регионе за последние пять лет снизился более чем вдвое.

«У Югры есть опыт взаимодействия не только с государственными и муниципальными структурами, институтом уполномоченного по правам ребенка, но и с некоммерческими организациями, которые активно участвуют в этой деятельности, помогают нам в настройке системы, позволяющей работать на опережение, предупреждение и раннее выявление ребят из семей, находящихся на особом контроле. Те подходы, которые применяются на территории Югры, могут быть полезными и для других субъектов Российской Федерации. Мы открыты к сотрудничеству», – подчеркнул Руслан Кухарук.

В регионе также ведется реестр молодежных центров, включающий 393 организации, оказывающие услуги и реализующие мероприятия, направленные на улучшение социально-экономического положения и развитие молодежи, молодых семей и общественных объединений. Эти центры действуют в сферах культуры, дополнительного образования, физической культуры и спорта, а также предпринимательской деятельности.

Осуществляется комплексный подход к организации временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, который проводится в сотрудничестве с работодателями, комиссиями по делам несовершеннолетних и органами местного самоуправления. Югра также стала первым регионом, утвердившим стандарт ответственного трудоустройства несовершеннолетних, который устанавливает правила использования труда подростков и нормы трудового законодательства.

«С начала нашей работы Югра всегда была на передовой. Все векторы, которые мы сегодня предлагаем, уже реализуются у вас в регионе. Югра стала первой, кто разработал стандарт по трудоустройству подростков на уровне региона. Сегодня за вами подтягиваются другие субъекты Российской Федерации», – отметил Валерий Майоров.

По итогам встречи стороны подписали соглашение между правительством Югры и ФГБУ «Центр защиты прав и интересов детей». В рамках сотрудничества планируется создать и развивать инновационную систему сопровождения подростков, поддерживать работу подростковых центров, тиражировать лучшие практики и формировать профессиональное сообщество специалистов по подростковой тематике.