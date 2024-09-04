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​Проверка на вшивость: в Югре ежегодно регистрируют 300-400 случаев педикулеза

Роспотребнадзор Югры дал советы, как не заразиться педикулезом

​Проверка на вшивость: в Югре ежегодно регистрируют 300-400 случаев педикулеза
Фото: ru.freepik.com, Роспотребнадзор Югры

Ежегодно в Югре регистрируют 300-400 случаев педикулеза. Причем вшей на головах местных жителей становится меньше: в многолетней динамике заболеваемость имеет тенденцию к снижению, сообщает Роспотребнадзор ХМАО.

«Так, в 2023 году зафиксировано 375 случаев, что составило 22,4 случая на 100 тыс, что ниже среднемноголетнего показателя на 17%. В структуре заболеваемости педикулезом наибольшая доля заболевших у школьников 7-14 лет – 59,5% и детей 3-6 лет – 28,0%, что обусловлено массовыми осмотрами при поступлении детей в организованный детский коллектив как этого требует СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», − говорится в сообщении.

Роспотребнадзор напоминает, чтобы не заразиться педикулезом:

− Соблюдайте правила личной гигиены, не забывайте о смене нательного и постельного белья, ежедневном расчесывании волос головы, стирке постельных принадлежностей.

− Не разрешайте ребенку пользоваться чужими расческами, полотенцами, шапками, наушниками, резинками для волос и другими предметами обихода.

− Проводите взаимные осмотры членов семьи после их длительного отсутствия.

− Проводите периодический осмотр волос и одежды у детей, посещающих детские учреждения.


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Сегодня в 16:48, просмотров: 118, комментариев: 0
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