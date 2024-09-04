В Югорске впервые за 20 лет произошло нашествие летучих мышей

Жители Югорска массово жалуются на нашествие летучих мышей. Возможной причиной пребывания крылатых в ХМАО считают увеличение кормовой базы, то есть гнуса. Об этом «Вестнику» рассказал заведующий кафедрой биологии и биотехнологии СурГУ Кирилл Берников. Специалист отмечает, что видит такое количество летучих мышей в регионе впервые за 19 наблюдений.

«Подходить и брать их в руки точно не стоит. Они прокусывают пальцы. Есть данные, что до 70% особей в Западной Сибири — переносчики вируса бешенства. Наши тоже могут быть заразными», − добавил Берников.

Ранее летучая мышь напугала жителей Мегиона.