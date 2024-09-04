В Ханты-Мансийске стартовал форум сообществ, поддерживающих семьи

В Ханты-Мансийске пройдет Всероссийский форум помогающих сообществ «Быть рядом», который объединит около 300 экспертов и специалистов из различных учреждений, некоммерческих организаций и бизнеса. Основная цель мероприятия — создание и укрепление сообществ, оказывающих поддержку семьям и предотвращающих социальное сиротство.

Форум проводится в рамках Плана мероприятий, утвержденного Правительством Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, при поддержке Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка. В 2024 году форум станет частью мероприятий, посвященных Году семьи в России.

Цель форума — создание эффективной коммуникационной площадки для обмена опытом и разработки межсекторных решений по поддержке семей и профилактике социального сиротства в Югре и России. Участники форума, среди которых руководители и специалисты некоммерческих и религиозных организаций, представители родительских комитетов, сотрудники компаний, представители СМИ и блогеры, а также специалисты по работе с семьей, смогут обменяться лучшими практиками, создать межсекторные партнерства и разработать новые стратегии помощи семьям.

«Форум станет важной вехой в развитии системной поддержки семей и будет способствовать созданию устойчивой сети помощи на региональном и национальном уровнях», — отмечают организаторы.

Для плодотворной работы организованы три образовательных трека: «Создавать», «Направлять» и «Оберегать», а также специальный семинар РосПодрос. Эти знания и подходы смогут применяться в школах и детских садах, социальных программах помощи, семейных консультациях и психологической поддержке. Например, участники форума разработают новые программы по вовлечению родителей в образовательный процесс, созданию детско-родительских клубов, укрепляющих семейные связи, и проекты, направленные на снижение уровня подростковой преступности и социального сиротства.