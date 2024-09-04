В Югре открыл двери новый корпус технолого-педагогического колледжа

1 сентября в Ханты-Мансийском технолого-педагогическом колледже состоялась торжественная линейка, посвященная Дню знаний. Мероприятие посетил временно исполняющий обязанности губернатора Югры Руслан Кухарук. В этом году студенты начали обучение в новом корпусе колледжа, строительство которого было завершено в 2024 году. Новый учебный корпус, рассчитанный на 450 учащихся, общей площадью более 10 тысяч квадратных метров, включает аудитории для занятий, актовый зал, костюмерные, гримерные и спортивный зал.

«Вы студенты одного из старейших и лучших образовательных учреждений нашего округа. Более 90 лет студенты получают здесь необходимые знания, которые ценятся и на наших предприятиях, и в учреждениях. Здесь, по запросу работодателей, куют современные рабочие кадры сегодняшнего и завтрашнего дня. Для этого в вашем колледже созданы все условия», – подчеркнул Руслан Кухарук, поздравляя студентов с началом учебного года и открытием нового корпуса.

Новый корпус обеспечит доступность качественного профессионального образования и увеличит количество мест в государственных образовательных организациях, а также предоставит студентам возможность получать образование централизованно. В этом году в колледже будут обучаться 1850 студентов, из которых 545 — первокурсники.

Колледж осуществляет подготовку по 26 профессиям и специальностям педагогической, технической, технологической и социально-экономической направленности, включая адаптированные программы для лиц с ограниченными возможностями здоровья и по программе «Профессионалитет». Выпускники колледжа востребованы на рынке труда: 86,5% молодых специалистов трудоустраиваются в течение одного года после завершения обучения.

С 1 сентября 2024 года ХМТПК, благодаря новому корпусу, проводит образовательную деятельность в трех учебных зданиях на улицах Чехова и Уральская. На улице Чехова создана мастерская по компетенции «Преподавание в младших классах» в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы». Здесь обучаются 463 студента по шести образовательным программам.

В учебном корпусе на улице Уральской проходят обучение 924 студента по 13 основным образовательным программам среднего профессионального образования. В производственном корпусе размещены мастерские и оборудован Центр цифрового образования детей IT-куб в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда».

Руслан Кухарук сообщил, что колледжу выделено финансирование из окружного бюджета на оснащение мастерской «Геопространственные технологии». В этой мастерской будут обучаться студенты по направлениям подготовки «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов», «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», а также «Мастер общестроительных работ».