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​«Транснефть – Сибирь» в призерах конкурса «Черное золото Югры»

АО «Транснефть – Сибирь» признана лучшим производственным объектом в своей категории в Югре

​«Транснефть – Сибирь» в призерах конкурса «Черное золото Югры»
Фото: ​«Транснефть – Сибирь»

Линейная производственно-диспетчерская станция (ЛПДС) «Конда» Урайского управления магистральных нефтепроводов АО «Транснефть – Сибирь» признана лучшим производственным объектом в своей категории в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре по итогам конкурса «Черное золото Югры».

Результаты окружного ежегодного конкурса подведены в г. Ханты-Мансийске по случаю профессионального праздника – Дня работников нефтяной и газовой промышленности. В номинации «Лучший начальник нефтеперекачивающей станции» победителем признан Кирилл Беднягин (Урайское УМН).

Лауреатов наградил первый заместитель губернатора Югры Алексей Забозлаев, отметив, что с каждым годом в церемонии награждения участвует все больше молодых специалистов.

Деятельность производственных объектов, заявленных на конкурс в номинации «Лучшая нефтеперекачивающая станция», оценивалась, в частности, по таким критериям, как грузооборот, коэффициент резерва основного оборудования, реализация мероприятий по охране труда и в области экологической безопасности, капитальный ремонт и реконструкция объектов инфраструктуры.

ЛПДС «Конда» введена в эксплуатацию в 1982 году. В границах обслуживания станции находятся участки пяти магистральных нефтепроводов общей протяженностью свыше 450км. Эксплуатацию площадочных объектов и линейной части осуществляет высокопрофессиональный коллектив численностью более 200человек.

Техническое состояние станции постоянно совершенствуется. В 2024 году на ЛПДС «Конда» после технического перевооружения была введена в эксплуатацию система измерения количества нефти (СИКН). Заменена система сбора и обработки информации стороннего производителя на новые производства ПАО «Транснефть». Ее подключили к технологической системе передачи данных. Также был проведен ремонт зданий блока измерительных линий и операторной приемо-сдаточного пункта «Междуреченский».

«Коллектив станции и всего Урайского управления магистральных нефтепроводов – это профессионалы своего дела, ответственные, дисциплинированные и надежные люди. Очень приятно получить награду такого уровня. Это заслуга всего коллектива и, значит, мы на правильном пути. Станция «Конда» уже получала эту награду в 2017 году, и в этот раз мы вновь признаны лучшими», – сказал начальник ЛПДС «Конда» Кирилл Беднягин.

Конкурс проводится с 2011 года по инициативе Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с целью стимулирования профессионального потенциала работников ТЭК, повышения производственной активности и развития современных технологических процессов нефтегазового комплекса в экономике ХМАО-Югры.


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Сегодня в 14:53, просмотров: 117, комментариев: 0
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