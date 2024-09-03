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Мошенники похитили почти 5 млн рублей с банковских карт югорчан за один день

15 фактов онлайн-мошенничества зафиксировали в Югре за сутки

Мошенники похитили почти 5 млн рублей с банковских карт югорчан за один день
Фото: ru.freepik.com

Полиция Югры зафиксировала за сутки 15 фактов мошенничества и краж с банковских карт, совершенных дистанционным способом. Кошельки аферистов пополнились почти на 5 млн рублей.

«За сутки мошенники заработали на обманах под видом инвестиций 1 588 292 рубля. В Когалыме 25-летний мужчина под диктовку позвонивших ему лже брокеров перевел полтора миллиона рублей, желая получить дополнительный заработок. Другой югорчанин отдал аферистам по такой же схеме более 88 000 рублей», – рассказали в телеграм-канале «Полиция Югры».

Еще один случай мошенничества произошел с 43-летней жительницей Мегиона. Женщине позвонили мошенники, представившись сотрудниками сотового оператора, и под предлогом продления договора услуг связи убедили ее сообщить коды из смс-сообщений. После этого ей позвонил якобы представитель банка, который заявил, что ее сбережения находятся под угрозой. Следуя инструкциям неизвестного, потерпевшая перевела на «безопасный счет» свои накопления на общую сумму 1 400 000 рублей.

По всем фактам возбуждены уголовные дела.


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Сегодня в 11:59, просмотров: 127, комментариев: 0
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