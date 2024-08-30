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Новости

  • ​Куда сходить в Сургуте на выходных 31 августа ‒ 1 сентября? // АФИША

    ​Куда сходить в Сургуте на выходных 31 августа ‒ 1 сентября? // АФИША

    29 августа в 15:15
    781 0
  • ​Ханты-Мансийский НПФ принял участие в акции «Пора в школу»

    ​Ханты-Мансийский НПФ принял участие в акции «Пора в школу»

    Сегодня в 16:23
    31 0
  • ​В районе ХМАО появится уникальный этнопарк

    ​В районе ХМАО появится уникальный этнопарк

    Сегодня в 16:09
    59 0 
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​В районе ХМАО появится уникальный этнопарк

В Октябрьском районе ХМАО на 91% готов новый парк

​В районе ХМАО появится уникальный этнопарк
Фото: администрация Октябрьского района

В поселке Шеркалы Октябрьского района совсем скоро появится новый парк. Больше половины (70%) местных жителей проголосовали за его создание в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», сообщает местная администрация.

«Из 1 300 жителей 920 (70%) проголосовали за создание парка. Это означает, что практически все взрослое население поддержало проект. Цифры наглядно демонстрируют, насколько велика в поселке потребность в такой зоне отдыха», – указали в сообщении.

Будущий парк будет располагаться по улице Мира. Общая площадь объекта – 1 152 квадратных метра. Новое место отдыха готово на 91%: там уже установили тротуарную плитку, бордюрные камни, а также малые архитектурные формы, включая креативные кольцеобразные лавки, качели и крытые мангалы.

«Облик нашего будущего комфортного пространства меняется буквально с каждым днем. Хочется поскорей увидеть картинку в целом. Думаю, будет интересно и красиво», – рассказала глава сельского поселения Шеркалы Людмила Мироненко.

Изюминка проекта – отражение культуры народов ханты и манси в архитектуре. Например, «чумы» украсили самым распространенным орнаментом – «Заячьи уши». Такой узор раньше изображали на люльках, чтобы ребенок спал спокойно.

На реализацию проекта из федерального, регионального и муниципального бюджетов выделили более десяти миллионов рублей. Посетить и оценить новый парк жители поселка смогут уже в сентябре.


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Сегодня в 16:09, просмотров: 59, комментариев: 0
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