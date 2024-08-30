Легковушка столкнулась с грузовиком на трассе «Сургут − Нижневартовск»

Накануне, 29 августа, на трассе «Сургут – Нижневартовск», водитель Nissan превысил скорость, вылетел на встречку и столкнулся с большегрузом Shacman. Об этом сообщает Госавтоинспекция Югры.

«29 августа 2024 года около 15:10 на 114 км + 977 м автодороги «Сургут – Нижневартовск» в Нижневартовском районе, 29-летний водитель «Nissan», по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения и допустил занос авто с последующим выездом на полосу встречного движения, где произошло столкновение с большегрузом «Shacman», – говорится в сообщении.

В результате аварии пострадали виновник аварии и его 27-летняя пассажирка.

За сутки на дорогах Югры произошло четыре ДТП, семь человек получили травмы.