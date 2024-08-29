В Югре поймали сборщика кедровых орехов с кувалдой

В Югре задержали первого в этом сезоне нарушителя, который незаконно собирал кедровые орехи. Об этом сообщает пресс-служба регионального Природнадзора в своем телеграм-канале.

24 августа специалисты ведомства во время патрулирования заметили мужчину, сбивающего шишки с деревьев с помощью металлической кувалды. Мужчина не только использовал опасный метод, нанося удары по стволам деревьев, но и начал сбор до официального старта сезона 25 августа.

В ведомстве подчеркнули, что заготовка кедровых орехов разрешена только ручным способом: собирать можно упавшие на землю шишки. Нарушителю грозит штраф в размере от одной до четырех тысяч рублей.