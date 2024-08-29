Альпинисты из Югры сняли фильм и победили на кинофестивале «Белая птица»

Фильм альпинистов из Югры «Маршруты жизни» победил на кинофестивале «Белая птица», который проходил в Казани. Картина стала лучшей в номинации «Документальный фильм», сообщает группа «Югра» во «ВКонтакте».

Над картиной работали участники «Турклуба Югра» Анатолий Казаков, Дмитрий Жуковский и Светлана Макарова.

«Моей первой горой в 2015 году стал Эльбрус (5 642 м). С тех пор я влюбилась в горы навеки. А вообще с детства любила походы с кострами, палатками. Это было так заманчиво и интересно. Альпинизм – это, в первую очередь, проверка себя на прочность. Путь к вершине всегда непростой, но дойдя до цели ты счастлив, что смог преодолеть все трудности и испытания», – рассказала Светлана Макарова.

Основой сюжета стал материал, снятый альпинистами во время восхождения на гору Белуха. Она является высшей точкой Сибири и имеет высоту 4 509 метров.