Пассажиры следующих из ХМАО поездов выбирают солянку и блинчики на обед

Пассажиры поездов, следующих по маршрутам Сургут-Москва и Екатеринбург-Сургут, стали активнее заказывать питание во время путешествий. За последние семь месяцев спрос на готовые блюда вырос на 23%. В этих поездах нет вагонов-ресторанов, поэтому еда готовится на фабриках-кухнях и разогревается проводниками перед подачей пассажирам.

Как сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги (СвЖД), наиболее популярными блюдами среди путешественников стали куриная котлета с запеченным картофелем (более 11 тыс. заказов), блинчики с сыром и ветчиной (более 6 тыс.), суп-лапша с курицей и солянка (более 6 тыс. и 5 тыс. заказов соответственно), а также сливочно-творожный десерт (более 3 тыс.).