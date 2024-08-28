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Новости

  • ​«Николай Пирогов» работает в Сургутском районе

    ​«Николай Пирогов» работает в Сургутском районе

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    В Югре увеличилось число заболевших ОРВИ и пневмониями

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  • ​Прокуратура ХМАО заставила мэрию Пыть-Яха отремонтировать мост

    ​Прокуратура ХМАО заставила мэрию Пыть-Яха отремонтировать мост

    Сегодня в 13:51
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В Югре увеличилось число заболевших ОРВИ и пневмониями

В Югре зафиксировали рост заболеваемости ОРВИ и ковидом

В Югре увеличилось число заболевших ОРВИ и пневмониями
Фото: pixabay

В Югре на неделе с 19 по 25 августа зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусом. Это выше предыдущей недели и превышает эпидемический порог на 13,1%. Больше всего заболевших среди детей до 2 лет, сообщает пресс-служба окружного Роспотребнадзора.

Заболеваемость гриппом с начала сезона составила 27,9 случая на 10 тысяч населения, с преобладанием случаев среди детей до 14 лет. Уровень заболеваемости коронавирусом также возрос, достигнув 4,6 случая на 100 тысяч населения. В большинстве случаев болезнь протекает в форме ОРВИ, но зарегистрированы также случаи пневмоний. Основные очаги заболеваемости ковидом - в Сургуте и Урае.

Заболеваемость внебольничными пневмониями на этой неделе также выросла. Больше всего заболевших среди взрослых. В разгар эпидемического сезона энтеровирусной инфекции ситуация остается стабильной, с наибольшим числом случаев среди дошкольников.


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Сегодня в 13:53, просмотров: 101, комментариев: 0
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