На мэрию Пять-Яха подали в суд из-за недостроенного моста

Администрация Пыть-Яха попала под суд из-за недостроенного автомобильного моста через реку Большой Балык. Теперь мэрия должна в обязательном порядке провести капитальный ремонт объекта, сообщает прокуратура ХМАО.

«Установлено, что автомобильный мост через реку Большой Балык имеет многочисленные дефекты, которые могут повлечь возникновение аварийных ситуаций и создают угрозу безопасности жизни и здоровью граждан. Прокурор обратился в суд с исковым заявлением о признании бездействия администрации города незаконным и возложении на муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Пыть-Яха» обязанности провести капитальный ремонт моста», ‒ говорится в сообщении.

Суд обязал администрацию города обновить транспортный объект. Прокуратура взяла на контроль исполнение решения суда.