На конференции в Ноябрьске впервые собрались более 130 преподавателей из разных регионов России

Педагогическая конференция в Ноябрьске состоялась в рамках проекта «Музыкальная мастерская Юрия Розума», который реализуется с 2017 года. Она объединила учителей детских музыкальных школ из Омской, Тюменской, Томской, Оренбургской областей, Югры, Ямала и Москвы. Мероприятие поддержали «Газпром нефть» и правительство Ямало-Ненецкого автономного округа.

В Ноябрьске побывали и восемь педагогов из Ханты-Мансийска. Одна из них — Лариса Мацур, преподаватель направления «Вокал» колледжа-интерната «Центр искусств для одаренных детей Севера». С юными певцами и музыкантами она работает более 10 лет и регулярно принимает участие в «Музыкальной мастерской Юрия Розума» в родном городе.

«Больше всего в своей профессии я горжусь тем, что мне удалось воспитать достойных музыкантов, которые получили дорогу в лучшие творческие вузы страны. Некоторые иногда сомневаются в выборе жизненного пути, но я стараюсь своим примером способствовать их профессиональному развитию. Детям помогают расти и музыкальные мастерские, способствуют освоению различных техник и умений применять знания на практике. Теперь возможность принять участие в таких мастер-классах есть не только у детей, но и у нас, педагогов», – рассказала Лариса Мацур.

За три дня для педагогов прошло более 80 теоретических и практических занятий по девяти направлениям: вокал, фортепиано, ударные, саксофон, флейта, скрипка, домра, баян и гитара. Мастер-классы провели эксперты ведущих творческих вузов России. Учителя также изучали современные методики преподавания и организации образовательного процесса, а в финале мероприятия каждый участник получил сертификат о повышении квалификации от академического партнера конференции — Государственного музыкально-педагогического института им. М. М. Ипполитова-Иванова.

За семь лет «Музыкальная мастерская», которая начиналась с фестиваля в Ноябрьске и Муравленко, невероятно преобразилась, отметил профессор Российской академии музыки им. Гнесиных, народный артист России Юрий Розум.

«Мы вместе прошли путь от первых открытых уроков до уникальной системы поддержки музыкально одаренных детей и их преподавателей в регионах. В рамках «Музыкальной мастерской» эксперты проводят для них лекции, мастер-классы и концерты, а также знакомят с основами композиции и помогают написать свое первое произведение. Важную роль играет и работа с педагогами, это закономерное продолжение и развитие нашего проекта», — подчеркнул он.

«Музыкальная мастерская Юрия Розума» — это ежегодный проект по развитию музыкального образования в регионах, который является частью программы социальных инвестиций «Газпром нефти» «Родные города».

«Воплощение таланта — неважно, музыкального или преподавательского — почти полностью зависит от окружения. «Музыкальная мастерская Юрия Розума» — это в первую очередь сообщество, которое позволяет обмениваться знаниями, опытом, подходами», — отметила директор программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» Ярина Сугакова.

Проект помогает юным музыкантам проявить себя и свой талант, сделать первые шаги в исполнительском искусстве, а преподавателям — обменяться опытом и лучшими практиками. За семь лет участие в «Музыкальной мастерской» приняли более трех тысяч юных талантов и педагогов российских музыкальных школ.