В Югре проходит бизнес-форум, посвященный индустрии гостепримства

В Ханты-Мансийске стартовал бизнес-форум проекта «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Форум нацелен на проведение оценочных испытаний для полуфиналистов четвертого сезона проекта по направлению «Прорывные идеи в туризме». Участникам предстоит пройти конкурсные испытания, по итогам которых будут определены гранд-финалисты. В этом сезоне за выход в полуфиналы боролись свыше 35 тысяч человек из всех регионов России, а в испытаниях примут участие более ста человек из 46 регионов.

Заместитель губернатора Югры Сергей Черняев поприветствовал участников форума, подчеркнув значимость мероприятия: «Югра долго готовилась и ждала встречи с вами, потому что «Мастера гостеприимства» – это клуб единомышленников, которые заражены одной идеей – сделать отрасль туризма, гостеприимства важной, нужной и необходимой. Мы горды тем, что вы являетесь нашими гостями. Я думаю, что программа ближайших трех дней позволит нам быть определенным акселератором для того, чтобы прокачать себя».

Конкурс «Мастера гостеприимства» направлен на поиск, поддержку и профессиональное развитие специалистов индустрии гостеприимства, кадровое обеспечение туристической отрасли, повышение стандартов сервиса и престижа профессий, а также развитие территорий России. Директор департамента промышленности Югры Кирилл Зайцев отметил, что округ занимает лидирующие позиции в сфере событийного туризма, упомянув такие мероприятия, как Международный IT-форум, Югорский лыжный марафон, международный кинофестиваль «Дух огня» и День оленевода.

Кирилл Зайцев также подчеркнул успехи региона в развитии туризма: «У нас большой уникальный округ со своей историей. По оперативным данным Росстата, турпоток в Югру за 2023 год впервые превысил 1 млн 200 тысяч туристов, это на 35% больше, чем в 2022 году. В целом, объем платных туристических услуг у нас также вырос в 1,5 раза по отношению 2022 году и составил 86 млрд рублей. Югра занимает седьмое место в России по темпам роста туристического потока. За первые шесть месяцев этого года Югру посетили 800 тысяч человек».

28 августа на базе центра молодежных проектов «Арт-резиденция» полуфиналисты примут участие в мастер-кемпе, где пройдут курс по основам создания сервисной концепции в гостиничной отрасли, основываясь на практическом опыте каждого объекта. В рамках деловой программы 29 августа запланированы лекции по темам: «Культура путешествий. Удивляем и влюбляем», «WOW-сервис или как удивить искушенного гостя», «Нетворкинг как искусство создания и поддержания социальных связей в индустрии гостеприимства», «Культура экологической осознанности в туризме», «Культура гастродипломатии: за столом все равны», «Культурный код бизнеса» и «PRO бизнес и не только. Эмоциональная культура».