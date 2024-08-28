В Югре увеличат ежемесячные выплаты учителям за классное руководство

На очередном заседании правительства Югры, которое провел временно исполняющий обязанности губернатора Руслан Кухарук, было одобрено решение о распределении средств федерального бюджета между муниципалитетами региона для выплат педагогам за классное руководство.

С 1 сентября 2024 года педагогические работники образовательных организаций в населенных пунктах с численностью менее 100 тысяч человек начнут получать дополнительные пять тысяч рублей за классное руководство из федерального бюджета. Как сообщил директор департамента образования и науки Югры Алексей Дренин, общая выплата за классное руководство составит 10 тысяч рублей. С учетом северного коэффициента, она вырастет до порядка 22 тысяч рублей. В Югре данную выплату получат около пяти тысяч педагогов.

Алексей Дренин также доложил о готовности образовательных учреждений региона к новому учебному году. Все школы, организации дополнительного образования, колледжи, вузы, включая федеральные и частные учреждения, прошли приемку. В межведомственные комиссии, занимавшиеся приемкой, вошли представители родительской общественности и окружного департамента образования и науки.

В своем выступлении Алексей Дренин отметил, что 13 образовательных организаций Югры в настоящее время находятся на капитальном ремонте. В связи с этим Руслан Кухарук подчеркнул необходимость обеспечить безопасный, качественный и удобный подвоз детей, которые из-за ремонта вынуждены учиться в других школах.

Особое внимание было уделено вопросам безопасности детей на дорогах в преддверии нового учебного года. Врио губернатора поручил в кратчайшие сроки завершить нанесение дорожной разметки, установить дорожные знаки возле образовательных учреждений и проверить работу светофоров. Руслан Кухарук также отметил важность дежурства соответствующих служб не только на линейке, но и в течение нескольких недель рядом со школами.

«Пристальное внимание должно быть уделено каждому объекту образования. Это особенно важно в начале нового учебного года, когда безопасность детей на дорогах и в учебных заведениях должна быть на высочайшем уровне», – подчеркнул Руслан Кухарук.