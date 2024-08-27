Жители Югры потеряли более 18 миллионов рублей за сутки из-за мошенников

За сутки, 26 августа, полиция Югры возбудила 28 уголовных дел по преступлениям, совершенным с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Счета злоумышленников пополнились на сумму 18 448 444 рублей.

Одним из потерпевших стал 54-летний вахтовик из Тюмени. Он с 15 по 17 августа общался в мессенджере с мошенниками, представившимися сотрудниками правоохранительных органов и Росфинмониторинга. Они убедили мужчину оформить кредиты на сумму более 11 миллионов рублей и перевести деньги на «безопасный счет». Другие пострадавшие – двое жителей Нягани – вложили 3,1 миллиона рублей в криптовалюту по указаниям неизвестного брокера.

Полиция Югры призывает жителей быть осторожными и не поддаваться на уловки мошенников, которые обещают быстрый и высокий доход через инвестиции в криптовалюту или ценные бумаги.