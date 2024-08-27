В ХМАО сборщикам шишек готовы платить до 300 тысяч рублей

В Югре сборщикам кедровых шишек готовы платить от 70 до 300 тысяч рублей за сезон. Вакансии доступны как для студентов, так и для людей старше 45 лет. Объявление об этом появилось на одном из онлайн-сервисов.

Во время разговора с предпринимателем, разместившим объявление, журналист URA.ru под видом соискателя выяснил, что работа временная и рассчитана на сезон.

Сборщикам предстоит работать в полевых условиях, а для проживания им предлагают палаточный лагерь в Сургутском районе. Бизнесмен также сообщил, что в прошлом сезоне его работники зарабатывали до 270 тысяч рублей в месяц на сборе дикоросов.

Напомним, что югорчанам разрешили собирать кедровые орехи с 25 августа.