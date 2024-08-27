С брендами из ХМАО будут сотрудничать пять тюменских сетей

Продукцию из ХМАО ждут в пяти магазинах Тюмени. Среди них: представители сети «Сельский дворик», рынков «Михайловский» и «Алебашевский Bazar», компании «Калинка Гурмэ» и магазина «Добыча». Об этом сообщил региональный Фонд поддержки предпринимательства «Мой бизнес» издательству NEFT.

«На полках этих магазинов могут появиться товары предприятия по производству рыбной продукции «Санта-Мария», бренда, производящего зелень и наборы для ее выращивания в домашних условиях LË REDISKA, сельскохозяйственного предприятия СПК «Ханты-Мансийский», Ханты-Мансийского рыбокомбината, Казымской оленеводческой компании, компаний «Регион К» и «Гурман», ‒ указали в сообщении.

Соглашение между Фондом развития Югры, Фондом поддержки предпринимательства и Инвестагентством Тюменской области заключили на Слете успешных предпринимателей. С его помощью власти Югры и Тюменской области будут информационно поддерживать предпринимателей, а также проводить встречи, форумы и консультации.