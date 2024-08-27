​Два человека погибли в аварии на трассе «Югра»

Накануне, 26 августа, на автодороге «Югра» в ХМАО 39-летний водитель «Mazda» не выбрал безопасную скорость, столкнулся с лосем и съехал в кювет. Об этом сообщает Госавтоинспекция Югры.

«26 августа 2024 года около 21:05 на 98 км автодороги «Югра» в Ханты-Мансийском районе, 39-летний водитель «Mazda», по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения, не учел видимость в направлении движения и допустил наезд на животное (лось), с последующим съездом в кювет», –сообщается в источнике.

В результате ДТП водитель и шестилетняя пассажирка погибли на месте до приезда скорой помощи, 45-летняя пассажирка получила травмы.

За минувшие сутки на дорогах Югры зарегистрировали пять ДТП. Десять человек получили травмы, двое погибли.