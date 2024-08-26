Югра признана одним из лидеров по улучшению городской среды в России

Югра вошла в топ-5 регионов, эффективно работающих над улучшением условий в городах. Минстрой РФ отметил достижения округа в рамках Первой национальной премии по созданию комфортной городской среды. Об этом сообщает телеграм-канал «Стройкомплекс Югры».

«Ханты-Мансийский автономный округ – Югра стал одним из пяти лауреатов в номинации «Лучший регион по организации работы по повышению индекса качества городской среды». Победителем в номинации признана Ленинградская область. Лауреатами также стали Московская область, г. Санкт-Петербург и Ямало-Ненецкий автономный округ», – заявили в источнике.

Так, еще в 2019 году благоприятная среда была в 31% городов Югры. За последние пять лет, благодаря усилиям окружного правительства и муниципальных властей, этот показатель увеличился более чем в два с половиной раза и достиг 81%.

«За пятилетку благоустроено 302 общественных и 311 дворовых территорий, включая 8 конкурсных проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях», – дополнили в «Стройкомплекс Югры».

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