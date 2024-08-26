Главные причины смертности в ХМАО — болезни сердца и онкология

Главврач Советской районной больницы Владимир Антонов назвал хронические заболевания сердечно-сосудистой и дыхательной систем, а также онкологию и сахарный диабет главными причинами смертности в ХМАО. Эти болезни не только приводят к высокой смертности, но и становятся причиной инвалидности у большого числа людей.

«Главными причинами смертности сегодня по-прежнему остаются хронические неинфекционные заболевания. К ним относятся: сердечно-сосудистые, онкологические, бронхолегочные болезни, сахарный диабет. Эти же болезни дают высокий процент инвалидизации населения», — цитирует Антонова депздрав региона.

В Югре активно проводят медицинские осмотры и диспансеризацию, чтобы выявить опасные заболевания на ранних стадиях. Так, в 2023 году врачи Сургутской городской клинической больницы выявили 85 случаев онкологии и столько же случаев сахарного диабета. Также у более чем 500 пациентов диагностировали заболевания сердечно-сосудистой системы.