Центральным событием праздника стал перформанс от уличного театра и массовое праздничное шествие

Второй фестиваль локальной культуры «Местные» собрал в Ханты-Мансийске в минувшие выходные тысячи жителей и гостей Югры. Его концепция строилась вокруг образа города на семи холмах – на площадке были созданы семь зон активности, где можно было принять участие в мастер-классах, услышать истории о столице Югры, потанцевать, попробовать местную кухню, приобрести сувениры.

«Рад, что в Ханты-Мансийске живут по-настоящему влюбленные в город люди, талантливые, неравнодушные, которые творят и созидают. Яркими примерами активности горожан стали праздник «ПикникХМ» и фестиваль локальной культуры «Местные». В этом году на его площадках каждый смог выразить любовь к малой родине через участие в уличном театре горожан, пройтись по авторским маршрутам – узнать мифы, легенды города и поразмышлять о прошлом, настоящем и будущем Ханты-Мансийска, чтобы вместе сделать наш город самым прекрасным местом», – сказал глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин.

Гости фестиваля с удовольствием принимали участие в работе фотолаборатории – изучали суть фотопроектов, знакомились с работами известных авторов, искали собственный стиль. В итоге было создано 18 проектов и выставка «Местные» о любви к городу, его деталях и атмосфере. Кроме того, на фестивале действовала школа неформальных гидов, где можно было придумать собственную экскурсию по Ханты-Мансийску. Ее участники создали два авторских экскурсионных маршрута – «Город трудовой доблести» и «А говорят! Мифы и легенды Ханты-Мансийска» – и провели по ним всех желающих.

Организовали фестиваль «Местные» Центр современных горожан «Культурный штаб» и «Газпромнефть-Хантос» по программе социальных инвестиций «Родные города».

«Фестиваль «Местные» еще очень молодой, но с очень понятной идеей. Дом – это не только уютная квартира, дом – это весь город. Фестиваль помогает сфокусироваться на этой простой мысли, формируя в Ханты-Мансийске особенную культуру городской жизни. Неудивительно, что фестиваль так быстро развивается – это один из лучших образцов яркого современного бренда с уклоном в локальную идентичность. Программа «Родные города» всегда поддерживает инициативы, которые реализуются с любовью к родным местам для улучшения жизни вокруг», – отметила директор программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» Ярина Сугакова.

На интерактивных площадках гости праздника могли отправить открытки в любую точку мира, принять участие в викторине и получить подарки, порассуждать о прошлом и будущем Ханты-Мансийска, почувствовать тесную связь с городом, став участниками арт-объекта «Холм дорог, домов и улиц». Также здесь работали ярмарка изделий от местных мастеров, точки питания от локальных кафе, танцевальная площадка «Сковородка» и интерактивная зона, посвященная югорскому художнику Митрофану Тебетеву.

«Мы хотим, чтобы горожане чувствовали себя за пределами своих квартир как дома и были друг другу добрыми соседями. Потому мы делаем фестиваль, где быть местным – значит быть дома», – рассказала руководитель городского фестиваля «Местные» Каролина Шибко.

Поклонников музыки на холме эмоций собрала местная группа Sunny side, исполнившая авторские песни, а ключевым событием фестиваля стал перформанс от уличного театра горожан – профессионального театра с непрофессиональными актерами, который завершился большим праздничным шествием.