В Ханты-Мансийске презентовали новый состав хоккейного клуба «Югра»

В концертно-театральном центре «Югра-Классик» состоялась презентация нового состава хоккейного клуба «Югра». В мероприятии принял участие временно исполняющий обязанности губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук.

Хоккейный клуб «Югра», созданный в 2006 году при поддержке Правительства автономного округа и первого директора клуба Бориса Новорусова, уже на следующий год после основания сумел пробиться в первую лигу класса «А» первенства России. Сегодня «Югра» — один из ведущих клубов, представляющий регион на Всероссийской хоккейной арене.

Обращаясь к участникам презентации, Руслан Кухарук отметил: «Мы всегда гордимся победами земляков. И я хочу, чтобы новый сезон был сезоном гордости за наших спортсменов. Мне приятно, что я нахожусь здесь, в форме хоккейного клуба «Югра», которая причислит меня к нашей большой семье. Спасибо большое за прием». В рамках мероприятия врио губернатора вручил знак мастера спорта России и игровой свитер одному из ведущих хоккеистов клуба Павлу Махановскому.

Игровые свитера были вручены защитникам «Югры»: Анатолию Елизарову, Александру Угольникову, Даниилу Липских, Павлу Медведеву, Игорю Чибрикову, Петру Ясинских, Михаилу Назарову, Руслану Ибатуллину и Константину Савчику. В число нападающих вошли Владислав Шутов, Егор Гурзанов, Матвей Кабуш, Кирилл Мельниченко, Максим Цыбин, Александр Шэн, Юрий Платонов, Даниил Скориков, Марсель Шолохов, Семен Асташевский, Владимир Коробинцев и Итай Гуревич.

Первый матч нового сезона хоккеисты «Югры» проведут 4 сентября против клуба «Рубин». Напомним, что ХК «Югра» — обладатель Кубка Петрова в 2021 году, бронзовый медалист Кубка Петрова в 2022 году, двукратный обладатель Кубка Братины (2009 и 2010 годы) и трехкратный обладатель Кубка Шелкового Пути (2021, 2022, 2023 годы).