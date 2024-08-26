15-летний Матвей Осинцев предлагает запустить в Югре просветительские курсы «Школа самокатов»

15-летний Матвей Осинцев из Ханты-Мансийска предложил организовать обучающие курсы «Школа самокатов». На них все желающие смогут научиться безопасному использованию средств индивидуальной мобильности (СИМ) и изучить правила дорожного движения. Этим летом он представил свою идею на крауд-проекте «Югра – регион твоих сценариев» и обсудил ее на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора округа Русланом Кухаруком, сообщает «News-HM».

«Зачастую граждане, выбирающие электросамокаты, не умеют ими пользоваться: неправильно устанавливают скоростной режим, переезжают через пешеходный переход в то время, когда нужно переходить вместе с остальными пешеходами, не используют велодорожки, не уступают людям на тротуарах, не знают о существующих штрафах», – рассказывает Матвей Осинцев о своем проекте.

Юноша также считает, что вместо запретов следует просвещать людей. Он отмечает, что «Движение Первых» уже сделало шаг в этом направлении, создав онлайн-школу «Безопасность в движении» для школьников. Здесь дети могут изучать правила дорожного движения, знакомиться с техническими особенностями и управлением самокатами, велосипедами и другими средствами индивидуальной мобильности, а также развивать навыки внимания и реакции.

«Восемь занятий, половина из которых практические, достаточно, чтобы дети и молодежь получили необходимые знания о выбранном ими средстве передвижения. Культура должна прививаться», – сообщает автор идеи.

Напоминаем, в ХМАО выросло число пострадавших на электросамокатах.