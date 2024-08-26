Житель Лангепаса напомнил властям о ремонте дорог, устроив рыбалку в луже

Активист из Лангепаса Вячеслав Колбасюк организовал «рыбалку» в большой луже на улице Строителей. Таким интересным способом он напомнил властям о ремонте дороги, который планировали закончить в конце лета. Местный житель опубликовал пост и видео на своей странице во «ВКонтакте».

«Вы обещались до 31 августа отсыпать дороги 4а микрорайона щебнем, а также проложить плиты для того, чтобы у жителей данного микрорайона была возможность добираться до своих домов», ‒ написал автор.

В шутливой форме активист пригласил остальных жителей присоединиться к рыбалке.