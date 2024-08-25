В ХМАО осенью ожидается нашествие комаров и мошек

Этой осенью в ХМАО возможно повторное нашествие комаров и мошек. Риски особенно высоки, если сохранится теплая и влажная погода, предупредили сургутские ученые.

«Учитывая задержку воды в округе, вспышки их массового появления возможны и осенью. Вода в реках уходит медленнее обычного, из-за этого акватории большие и гнусу есть возможность плодиться. Если и осенью будут условия тепла и влаги, то новый выплод возможен. В прошлые годы по региону такое наблюдалось», — сообщил Ura.ru кандидат биологических наук Сургутского госуниверситета Николай Наконечный.

С ним согласился научный сотрудник СурГУ Владимир Стариков. Он подчеркнул, что в регионе обычно наблюдается одно или два поколения выплода комаров. Активность насекомых в значительной мере зависит от температуры воздуха, силы ветра и освещенности. По словам Владимира Старикова, комары будут оставаться активными как в августе, так и в сентябре, если погодные условия останутся благоприятными.