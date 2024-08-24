На выходных в ХМАО ожидается теплая погода и дожди

24 и 25 августа в ХМАО будет до +22 градусов, однако в некоторых регионах пройдут кратковременные дожди. Об этом сообщил Ханты-Мансийский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северный, северо-восточный семь-12 м/с, в отдельных районах порывы 15-17 м/с. Температура +16, +21°С», – говорится в прогнозе на 24 августа.

Воскресенье у югорчан также будет дождливым. Ночью температура воздуха прогреется до +7, +12 градусов, днем +18, +23 градуса. Ожидается дождь и гроза.

«По западной половине округа: преимущественно без осадков. Ветер северный четыре-девять м/с, днем местами порывы до 14 м/с. По восточной половине округа: облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь, гроза, в Нижневартовском районе дождь, местами сильный. В отдельных районах гроза. Ветер северный, северо-восточный семь-12 м/с, местами порывы 15-17 м/с», – добавили в сообщении.

Ранее мы писали о том, что Ханты-Мансийский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупредил сургутян о непогоде.