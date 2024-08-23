Начальнику отдела Роспотребнадзора в ХМАО продлили арест

Суд продлил срок содержания под стражей начальнику территориального отдела Роспотребнадзора по ХМАО Александру Щербакову, обвиняемому в получении взятки в особо крупном размере. Следствие считает, что Щербаков получил 2 150 000 рублей за невыполнение проверок в частных детских садах, сообщает телеграм-канал «Суды Югры».

Срок предыдущей меры пресечения истекал 27 августа, и следователь обратился в суд с просьбой о его продлении. Он объяснил это тем, что Щербаков обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, в отношении него возбуждено еще 10 уголовных дел. Следствие опасается, что на свободе он может скрыться или повлиять на свидетелей.

Сам Щербаков и его защитник просили о смягчении меры пресечения, предлагая заменить арест на домашний арест. Они ссылались на пенсионный возраст обвиняемого и его досудебное соглашение о сотрудничестве. Однако суд посчитал, что оснований для изменения меры пресечения нет, и продлил арест на один месяц — до 27 сентября.