В Ханты-Мансийске завершился полуфинал всероссийского конкурса «Большая перемена»

В Ханты-Мансийске состоялось торжественное закрытие полуфинала всероссийского конкурса «Большая перемена», в котором приняли участие школьники 8–10 классов и студенты среднего профессионального образования (СПО) из Уральского федерального округа.

Конкурс «Большая перемена» реализуется в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание» национального проекта «Образование». Он предоставляет молодым людям возможность проявить свои таланты, знания и навыки по 12 тематическим направлениям: наука и технологии, искусство и творчество, журналистика и новые медиа, волонтерство, историческая память, здоровый образ жизни, экология, урбанистика, путешествия и туризм, развитие образовательных технологий, молодежное предпринимательство, государственная оборона и безопасность.

Тема всех этапов конкурса в 2024 году была посвящена Году семьи. Заместитель губернатора Югры Елена Шумакова отметила, что Ханты-Мансийский автономный округ уже в четвертый раз принимает полуфинал конкурса «Большая перемена» Уральского федерального округа. В этом году в полуфинале приняли участие более тысячи ребят из Курганской, Челябинской, Тюменской, Свердловской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Югру на конкурсе представляли 81 школьник и 24 студента СПО.

«Символично, что полуфинал «Большой перемены» уже в четвертый раз проходит в Ханты-Мансийском автономном округе, потому что Югра – это действительно территория первых. Самое главное, чему учит «Движение первых» и проект «Большая перемена» – это то, что любая трудность делает нас сильнее и показывает, как важно поддерживать друг друга, помогать, оставаться семьей не смотря на все обстоятельства», – подчеркнула Елена Шумакова.

Полуфиналы пятого сезона «Большой перемены» проходят также в других федеральных округах страны – во Владивостоке, Перми, Липецке, Нальчике, Красноярске, Ярославле и Краснодарском крае. По словам первого заместителя председателя правления Российского движения детей и молодежи «Движение Первых», генерального директора некоммерческой организации «Большая перемена» Натальи Мандровой, в полуфиналах конкурса в этом году участвуют девять тысяч человек.

«Вы все достойно справились с этим важным конкурсным этапом и отлично проявили себя. Вне зависимости от того, каких результатов вы достигли, вы можете гордиться собой и своими наставниками. Вы уже превзошли себя и стали лучшими благодаря участию в конкурсе. Вы смогли раскрыть свои таланты и обрести новых друзей», – отметила Наталья Мандрова в своем видеообращении к участникам полуфинала.

По итогам всех полуфиналов будут определены 1500 финалистов среди старшеклассников и 600 – среди студентов СПО. Финал конкурса для школьников 8–10 классов состоится в октябре в МДЦ «Артек», а для студентов СПО – в ноябре.

Победители «Большой перемены» среди учеников 10 классов получат по одному миллиону рублей на образование и дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в вузы. Призеры – по 200 тысяч рублей на образование. Победители среди учеников 8–9 классов получат по 200 тысяч рублей на образование и саморазвитие, призеры – по 100 тысяч рублей. Педагоги-наставники, подготовившие победителей конкурса среди старшеклассников, получат по 150 тысяч рублей и возможность пройти образовательную программу от партнеров «Большой перемены».