Депутат Михаил Селюков предложил лишить мигрантов льгот

Депутат окружной думы ХМАО Михаил Селюков предложил запретить региональные выплаты для семей мигрантов. По его мнению, средства из бюджета должны тратиться сначала на жителей России. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.

«Семьи мигрантов у нас получают очень большие социальные выплаты из бюджета. Здесь, наверное, основная работа региональных депутатов, потому что основные выплаты идут с региональных бюджетов. И как только мы наладим порядок и запретим выплаты семьям мигрантов и самим мигрантам из бюджета, социальные выплаты, то сразу же интерес приезда в Россию и бесплатно получить какие-то блага, он пропадет. Я считаю, что деньги из бюджета России, регионов и муниципалитетов в первую очередь должны тратиться на жителей России, на граждан России, и не в коем случае не тратиться на мигрантов, и, тем более, ихние семьи», — заявил депутат.

Селюков пояснил, что его высказывание связано с тем, что достаточно широкое обсуждение вызвала идея Государственной Думы запретить семьям иностранцев приезжать в Россию вместе с работниками.