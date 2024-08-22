Сроки открытия охоты на пернатую дичь в Югре соответствуют установленным нормам

Во время прямого эфира на площадке ЦУР Югры в социальной сети ВКонтакте первый руководитель окружного Природнадзора Александр Бирюков подтвердил, что сроки открытия охоты на пернатую дичь в регионе соблюдены в полном соответствии с установленными нормами. Ранее в СМИ и социальных сетях появилась информация о начале сезона охоты, вызвавшая волну недовольства среди жителей региона.

«Это очень рано... раньше открывали ближе к 1 октября…», «Верните старые сроки открытия охоты, молодняк пожалейте…» – такие комментарии оставляли югорчане в социальных сетях, о чем было сообщено системой ЦУР «Инцидент Менеджмент».

В ходе эфира Александр Бирюков пояснил, что сроки открытия сезона охоты определяются на основании строгих норм и правил, действующих в регионе, и связаны с биологическими особенностями пернатой дичи. Он также провел познавательный экскурс в историю охоты, рассказав о том, как менялись сроки открытия сезона в разные годы.

Кроме того, Бирюков рассказал о том, какое оружие можно использовать для добычи пернатой дичи, в каких объемах разрешено вести добычу, а также о правилах, касающихся предъявления документов инспекторам и сбора дикоросов. Эти и другие подробности можно найти в сообществе ЦУР Югры в социальной сети ВКонтакте.