Собака Че Гевара и полицейские нашли потерявшегося грибника в лесу ХМАО

В Октябрьском районе ХМАО завершились поиски пропавшего грибника, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В дежурную часть полиции обратился житель поселка Унъюган. Он сообщил, что его знакомый, 51-летний житель Нягани, ушел в лес за грибами и не вернулся. Мужчина находился в лесу уже сутки, телефона с собой у него не было.

К поискам пропавшего грибника подключились 28 сотрудников полиции, включая кинолога со служебной собакой Че Геварой, и 3 сотрудника ПСО МЧС.

«При помощи сигнально-громкоговорящего устройства они привлекли внимание потерявшегося, в результате чего в 7 часов утра на следующий день он вышел навстречу полицейским. В настоящее время жизни и здоровью гражданина ничего не угрожает», - уточнили в полиции.